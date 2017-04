Spermatozoi armati contro i tumori femminili

Piccoli, veloci, motorizzati e già biologicamente predisposti a resistere in un territorio ostile, quello dell’apparato riproduttivo femminile. Gli spermatozoi sembrano proprio i candidati ideali per essere arruolati come agenti speciali all’interno del corpo. Obiettivo: sganciare un pacchetto di farmaci contro le cellule tumorali, limitando i danni all’organismo.

Questa almeno è l’idea dei ricercatori dell’Institute for Integrative Nanosciences e del Chemnitz University of Technology in Germania, che hanno prima imbottito spermatozoi bovini di farmaci antitumorali, li hanno quindi rivestiti con una microscopica tuta di ferro e infine li hanno guidati con dei magneti dritti verso le cellule da eliminare. Una ricerca, insomma, che apre la strada a promettenti sviluppi nella lotta contro patologie ginecologiche come endometriosi e tumori.

Una delle principali sfide della ricerca biomedica nella battaglia contro il cancro è di certo quello di trovare un modo di portare la dose di farmaci sufficiente nel punto giusto, nel tumore, per colpirlo senza creare troppi danni ai tessuti sani e limitare le conseguenze sistemiche sull’organismo.

Oggi forse questo obiettivo è un po’ più vicino, almeno per quanto riguarda le patologie infiammatorie e tumorali dell’apparato riproduttivo femminile. Usando spermatozoi corazzati con una cotta di ferro come veicoli di farmaci antitumorali, infatti, i ricercatori tedeschi sono riusciti a pilotare queste cellule naturalmente motorizzate contro le cellule bersaglio.