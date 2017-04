Tumori, i pazienti anziani sono discriminati

Un uomo ogni tre e una donna ogni cinque in Italia si ammalerà di cancro tra i 70 e gli 84 anni. Sono numeri alti e destinati a crescere. Perché non si scappa: l’incidenza dei tumori aumenta con l’età e gli over 65 sono oggi 13,5 milioni, il 22% della popolazione (Istat), percentuale che si stima salirà al 32% tra una ventina d’anni. Basta fare due conti per capire l’importanza di parlare non più solo di cura dei tumori, ma di cura dei tumori nelle persone anziane. Perché se oggi è certamente possibile trattare chi ha 70 o 80 anni, è vero che bisogna farlo in modo diverso da come si tratterebbe un cinquantenne. Il messaggio arriva dal “Primo incontro nazionale sul trattamento della paziente anziana affetta da carcinoma mammario”, organizzato a Campi Bisenzio (Firenze) da Laura Biganzoli dell’Oncologia Medica del Nuovo Ospedale di Prato – Istituto Toscano Tumori.

