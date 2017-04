Un “foglio” di grafene per rendere potabile l’acqua marina

Filtrare l’acqua marina, separandola dai sali comuni e rendendola, in questo modo, potabile. A riuscirci è stato un team di ricercatori dell’università di Manchester, che ha usato il grafene – non a caso definito “materiale delle meraviglie” – per mettere a punto una membrana capace di trasformare l’acqua marina in acqua potabile, il che potrebbe aiutare a risolvere il problema di milioni di persone in tutto il mondo che non hanno accesso ad adeguate fonti di acqua pulita.

Continua a leggere su Wired.it