Uveiti: serve un centro specialistico in ogni regione

ANNEBBIAMENTO, lampi di luce, arrossamento. E ancora dolore, fotofobia, la sensazione di mosche volanti, lacrimazione. La lista dei sintomi con cui può comparire l’uveite, una malattia infiammatoria dell’occhio, è folta. Eppure non sempre è facile individuarla, tanto che, in media, passano almeno quattro anni dalla comparsa dei sintomi alla diagnosi. Anni in cui l’infezione è galoppata, facendo danno agli occhi e alla vista, e portando, nel peggiore dei casi, a cecità. Trattare invece le uveiti è possibile, ma prima bisogna imparare a conoscerle e riconoscerle. E per conoscerle serve puntare prima di tutto sulla formazione dei medici oculisti e sulla presenza di almeno un centro specializzato per il trattamento delle uveiti in ogni regione. È questo l’appello che arriva dagli specialisti riuniti a Reggio Emilia il 7 e l’8 aprile per l’XI Congresso nazionale della SIUMIO, la Società Italiana Uveiti e Malattie Infiammatorie Oculari.

