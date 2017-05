Anche le onde gravitazionali hanno una memoria?

Si chiama memoria orfana ed è una nuova (presunta) caratteristica delle onde gravitazionali. A introdurre il concetto è stata un’équipe di astrofisici australiani della Monash University, che su Physical Review Letters raccontano come le onde gravitazionali producano un effetto misurabile, chiamato per l’appunto memoria, che potrebbe permettere a rilevatori come Ligo (lo strumento che per primo ha isolato un segnale di onde gravitazionali) di individuare le sfuggenti onde anche quando queste oscillano a frequenze diverse rispetto a quelle per cui il rilevatore stesso è stato progettato.

