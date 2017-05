Ecco i batteri che fabbricano oro

Una ricerca australiana ha scoperto come alcuni ceppi di batteri, coinvolti nel ciclo vitale dell’oro, potrebbero fornire la chiave per il riutilizzo di miniere esaurite, il riciclo di rifiuti elettronici e cercare nuovi depositi d’oro

Proprio come il famoso Re Mida, che aveva la capacità di trasformare in oro qualsiasi cosa toccasse, anche dei piccoli microrganismi sembrerebbero avere questo straordinario potere. Sono alcuni ceppi di batteri che, secondo i ricercatori australiani dell’università di Adelaide, potrebbero in futuro trasformarsi in vere e proprie fabbriche di pepite: in uno studio, apparso su Chemical Geology, il team di esperti ha dimostrato, infatti, come questi speciali microrganismi potrebbero fornire la chiave per riutilizzare miniere esaurite, riciclare i rifiuti elettronici e cercare nuovi depositi minerari.

Continua a leggere su Wired.it