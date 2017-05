Fuori casa si mangia due volte e mezzo più cibo spazzatura

È quanto emerge da uno studio inglese che ha analizzato la dieta degli adolescenti. Nei ristoranti e fast food il problema è più accentuato, ma anche le mense scolastiche rappresentano un problema. In Italia, per fortuna, la situazione è migliore

BAR, FAST FOOD e ristoranti sono gli hot spot dell’alimentazione scorretta tra gli adolescenti. E talvolta, almeno nel Regno Unito, anche le mense scolastiche. Lo rivela uno studio condotto dall’équipe del ricercatore Zoi Toumpakari dell’Università di Bristol nel Regno Unito, e presentato oggi all’European Congress on Obesity (ECO) a Porto, in Portogallo. Gli alimenti sotto i riflettori sono patatine, bibite gassate, dolciumi e altro. Gli autori della ricerca, in particolare, si sono concentrati sulle abitudini alimentari e sociali degli adolescenti, per comprendere i fattori alla base di una dieta errata e come intervenire per migliorarla.

