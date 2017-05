Il diesel inquina molto più di quanto pensiamo

Le emissioni di NOx in eccesso sarebbero la causa di 38mila morti premature ogni anno in tutto il mondo. L’allarme lancia dalla University of Colorado Boulder su Nature

Automobili, camion e autobus diesel di tutto il mondo emettono 4,5 milioni di tonnellate di ossido di azoto (NO x ) in più rispetto ai limiti consentiti. A lanciare l’allarme su Nature è nuovo studio dei ricercatori della University of Colorado Boulder, secondo cui, a causa di test inefficienti, inadeguatezza della manutenzione e altri fattori, queste emissioni in eccesso sarebbero la causa di 38mila morti premature ogni anno in tutto il mondo.

Continua a leggere su Wired.it