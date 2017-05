Dipendenza da smartphone: le donne sono più a rischio

Secondo una nuova ricerca americana il gentil sesso è più incline a sviluppare un attaccamento quasi simbiotico con i dispositivi mobili. Comportamento che potrebbe portare a bassa autostima e depressione

LA SOLA IDEA di poter dimenticare a casa il vostro smartphone vi manda nel panico? Se la risposta è positiva è il caso di fare attenzione: l’ossessione per lo smartphone può trasformarsi facilmente in vera e propria dipendenza, soprattutto per le donne. A riferirlo è un team di ricercatori americani della State University of New York di Binghamton e della canadese McGill University, che racconta sulle pagine dell’Information Systems Journal come le donne siano più inclini a diventare ossessionate dai loro dispositivi mobili. E come l’utilizzo eccessivo dello smartphone, seppur inizialmente gratificante, possa rendere col tempo depressi, impulsivi e ansiosi.

