Dire parolacce ci rende più forti, dice la scienza

Test oggettivi dei ricercatori della Keele University mostrano che dire parolacce provoca un aumento delle prestazioni, ma la ragione non è chiara

Non è solo suggestione. Dire parolacce mentre si svolgono compiti faticosi aumenta davvero la nostra forza. Lo hanno dimostrato sperimentalmente i ricercatori della Keele University in Gran Bretagna, che hanno misurato le reazioni di volontari impegnati in due diverse tipologie di esercizio: imprecare durante un’intensa pedalata aumenta la potenza di 24 watt, mentre la forza della stretta della mano aumenta dell’equivalente di 2,1 kg.

