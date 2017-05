EasyJoint, che effetto ha la cannabis leggera?

Si tratta di una varietà di canapa (eletta campana) che contiene meno dello 0,6% di Thc e alti livelli di cannabidiolo. Ma a che cosa serve?

Sembra canna ma non è. E non è chiaro se serva a darci l’allegria. Quel che è certo è che si tratta di canapa, e che dovrebbe essere la prima marijuana legale in vendita nel nostro paese. Si chiama EasyJoint, ed è stata presentata di recente durante la fiera internazionale della canapa di Casalecchio di Reno (Bologna). A rendere legale la sostanza è un contenuto bassissimo di delta-9-tetraidrocannabinolo (o Thc), inferiore alla soglia dello 0,6% stabilito per la coltivazione, controbilanciato però – stando ai suoi produttori – da alti livelli di cannabidiolo (o Cbd), un cannabinoide legale con importanti effetti ansiolitici e (assicurano loro) sedativi. Ma che effetti ha, e a cosa dovrebbe servire EasyJoint?

