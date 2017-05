Contro il fegato grasso ogni tipo di attività fisica aiuta

Da Porto, dove si è appena concluso il Congresso europeo sull’obesità, uno studio mostra che i benefici per la salute del fegato dipendono da tutte le attività fisiche svolte ogni giorno

MUOVETEVI. Che sia in palestra, al parco, in piscina, o anche solo per fare le scale o alzarsi dalla scrivania, l’imperativo rimane lo stesso. Perché, come continuano a suggerire gli studi condotti nel campo, l’ attività fisica vanta una pletora di benefici sulla salute. Anche quella compiuta per svolgere le normali attività quotidiane. A suggerirlo da Porto, dove si è svolto il Congresso europeo sull’obesità (Eco), è uno studio condotto da Dan Cuthbertson dell’Università di Liverpool, che mostra gli effetti dell’attività fisica sulla salute metabolica, e in modo particolare sulla quantità di grasso nel fegato.

