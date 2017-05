Naviga dentro la Nube di Magellano

La costellazione si trova a 200.000 anni luce dalla Terra ed è stata catturata nella banda dell’infrarosso dal telescopio Vista dell’Eso in un’immagine spettacolare, grande 1,6 gigapixel, completamente navigabile e zoomabile

Per la prima volta è stato possibile vedere le luce della piccola Nube di Magellano senza le polveri interstellari che la circondano. A raggiungere il traguardo è stato il telescopio Vista (Visible and infrared survey telescope) dell’Eso (European southern observatory) che si trova nel deserto dell’Atacama, in Cile. La costellazione è una delle più belle da osservare nel cielo dell’emisfero sud della Terra. La visione a occhio nudo, o comunque nella banda del visibile, è però limitata dalla presenza di fitte nube di polveri e gas interstellari che si trovano tra noi e la galassia, a 200.000 anni luce da qui.

L’impedimento riguarda l’occhio umano e gli strumenti che lavorano nella banda del visibile ma non il telescopio Vista che è in grado di catturare le immagini selezionando solo la banda dell’infrarosso. Il risultato dell’osservazione è stato straordinario: un’immagine limpidissima che in totale è grande 1,6 gigapixel. Una risoluzione di 43.223 x 38.236 pixel, per la precisione. L’analisi dei dati è stata effettuata da un team internazionale di ricerca che è stato guidato da Stefano Rubele dell’Università di Padova. Il lavoro si è concretizzato in una immagine zoomabile di straordinaria bellezza che è una gioia per gli occhi ma che rappresenta un importante strumento di lavoro per gli astronomi.

“La relativa vicinanza della galassia” si legge sul sito dell’Eso “la rende una modello studio ideale per capire la formazione e l’evoluzione delle stelle. Con il ‘disturbo’ delle polveri interstellari questo compito è però molto complicato. Grazie alla capacità ottica di Vista ora gli astronomi sono stati in grado di osservare direttamente una enorme quantità di stelle con una limpidezza mai ottenuta prima”.

L’immagine comprende, in alto a destra anche 47 Tucanae, un ammasso globulare che si trova a soli 16.700 anni luce dalla Terra e che merita di essere osservato anche al massimo dello zoom disponibile.

Riferimenti: Eso