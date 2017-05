Giovani, la prevenzione contro i tumori si impara dal pediatra

Gli adolescenti tra i 14 e 18 anni si trovano in una sorta di limbo e corrono il rischio di non essere seguiti dal punto di vista sanitario: serve un’alleanza per garantire loro continuità di assistenza. L’appello dal 43° Congresso nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, in corso a Sorrento

La prevenzione di molte malattie, comprese quelle oncologiche, comincia da giovanissimi. O almeno, dovrebbe. Eppure oggi, in Italia, il 13% dei quindicenni fuma regolarmente, un bambino su tre è obeso o in sovrappeso, il 16% è completamente sedentario. E poi c’è la delicata questione della sessualità, dei comportamenti a rischio e delle infezioni sessualmente trasmesse, compresa quella da papillomavirus umano (HPV) che può, nel corso degli anni, dare luogo a diversi tumori. Ma proprio nell’età più critica, quella dell’adolescenza, in cui aumentano le occasioni di seguire stili di vita pericolosi, di abbandonare la dieta mediterranea e di fare abuso di alcolici, i ragazzi si ritrovano senza riferimenti dal punto di vista sanitario. È questo uno dei temi al centro del 43° Congresso nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) in corso a Sorrento, che fino al 25 aprile vedrà riuniti i delegati di tutte le provincie italiane.

