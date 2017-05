“La malattia di Parkinson potrebbe avere origine nell’intestino”

Uno studio pubblicato su Neurology, riprende una tesi avanzata da altre ricerche secondo cui nell’intestino potrebbero trovarsi segni della malattia che da qui potrebbe poi arrivare fino al cervello

TREMORI, rigidità muscolare, problemi di equilibrio, postura, coordinazione. E ancora difficoltà a parlare, dolore. Sintomi comuni per chi soffre di Parkinson, una malattia che colpisce, solo in Italia, circa 300 mila persone e di cui ancora oggi le cause rimangono al più sconosciute. Uno studio , pubblicato oggi su Neurology, la rivista dell’American Academy of Neurology riunita per il 69° congresso in questi giorni a Boston, suggerisce però che tra gli organi da tenere sotto controllo nella genesi della malattia ci sia l’intestino. La patologia, scrivono Bojing Liu del Karolinska Instituet di Stoccolma e colleghi, potrebbe forse avere inizio proprio da qui.

