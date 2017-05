La triste storia di Jeremy, la lumaca condannata a restare single

A causa di una rara malattia genetica, per la lumaca Jeremy era quasi impossibile trovare partner. Gli unici due esemplari al mondo “compatibili” hanno preferito accoppiarsi tra loro

I PRESUPPOSTI per il triangolo amoroso perfetto c’erano tutti. Lui, lei, l’altro. O lei, lui, l’altra – non è ben chiaro, dato che parliamo di lumache, animali ermafroditi. Peccato che la vicenda, che teneva la comunità scientifica con il fiato sospeso dall’ottobre scorso, abbia avuto un epilogo tragicomico: Jeremy, lumaca inglese con un raro disturbo genetico che impediva di trovare partner, è rimasto con l’amaro in bocca quando Lefty e Tomeu, due esemplari “compatibili” fatti arrivare a bella posta dal Suffolk e da Majorca, hanno deliberato di ignorarlo, preferendo accoppiarsi tra loro. Oltre al danno, la beffa: Lefty e Tomeu hanno infatti messo al mondo 170 lumachine, tutte prive del difetto genetico dei genitori.

Continua a leggere su Repubblica.it