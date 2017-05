Lacche, creme, detersivi e coloranti: quelle sostanze di ieri bandite perché pericolose

Dai prodotti per capelli a quelli per il viso, passando per biberon, i tessuti o i termometri al mercurio, sono tantissime le preparazioni e gli oggetti di uso quotidiano che si sono rivelate pericolose per la nostra salute o per l’ambiente

PRESTO il mentolo sarà solamente un ricordo del passato. O meglio, lo saranno le sigarette al mentolo, che spariranno dalle tabaccherie dell’Ue entro il 2020. Secondo la Corte europea, infatti, la sostanza rappresenta un incentivo a fumare di più, soprattutto nei giovani, dato il suo aroma così ‘gradevole’ e capace di mascherare il sapore duro del tabacco. Ma si tratta solo dell’ultima di un lungo elenco di sostanze che ci hanno fatto compagnia per una vita, per poi sparire improvvisamente quando sono emersi possibili rischi per la salute. Dalle coperture dei tetti, un tempo realizzate in amianto, fino a cibi, detersivi, smalti per unghie, lacche, creme solari e biberon, sono tantissimi i prodotti che hanno cambiato volto negli ultimi decenni quando i loro ingredienti sono finiti nel libro nero della Comunità Europea: vietate o ammesse con restrizioni. I rischi d’altronde sono tanti: sostanze cancerogene, tossiche, interferenti endocrini, inquinanti che possono facilmente contaminare l’aria che respiriamo o essere assorbiti per ingestione o semplice contatto.

