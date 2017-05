L’Homo naledi era un nostro contemporaneo

La specie di ominide scoperta di recente in Sudafrica continua a stupire gli antropologi: è relativamente giovane e costringe, almeno in parte, a rivedere il modo in cui pensiamo all’evoluzione umana. Perché?

È un parente speciale e il suo arrivo in famiglia, annunciato neanche due anni fa, era stato salutato come uno dei più grandi eventi del secolo nel campo dell’antropologia. Homo naledi, in effetti, ha da subito catalizzato l’attenzione degli antropologi da tutto il mondo, per quel misto di caratteristiche primitive e moderne che lo rendono unico. Ma prima ancora per l’enorme quantità di resti rinvenuti. Resti che sono ancora di più di quel che si credeva. Sulle pagine di eLife, infatti, oggi arrivano una serie di paper che annunciano il ritrovamento di altri fossili di Homo naledi – tra cui un cranio praticamente completo – in una camera (quella di Lesedi) diversa da quella che ha ribattezzato la specie (Dinaledi Chamber), sempre all’interno del labirintico sistema di grotte di Rising Star, presso la Culla dell’Umanità (Cradle of Humankind), in Sudafrica. Già questa di per sé è una notizia: rinvenire una grande quantità di resti fossili di ominidi non è un fatto comune.

