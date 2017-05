I manichini femminili nei negozi sono troppo magri

Lo sostiene uno studio che ha incluso quasi 60 manichini presenti nei negozi inglesi. Tutti e 32 i manichini femminili sono risultati sottopeso ed alcuni altamente sottopeso, mentre solo l’8% di quelli maschili sono troppo magri

SPESSO i canoni di bellezza moderni richiedono una forma fisica ideale e una magrezza eccessiva, anche se non tutte le modelle accettano di aderire a questi precetti della moda . Chi non può invece rifiutarsi sono i manichini, da sempre sottili e irrealistici. È quanto emerge da uno studio inglese , che ha analizzato le forme di quasi 60 manichini maschili e femminili presenti in negozi di moda ad alta frequentazione. E i cui risultati, avvertono gli autori del paper Eric Robinson e Paul Aveyard, destano una certa preoccupazione per l’effetto che potrebbero avere sulle aspettative dei giovani, e in particolare delle ragazze: se si trattasse di corpi umani, avvertono i ricercatori, le forme dei manichini sarebbero infatti considerate da un medico come non in salute.

Continua a leggere su Repubblica.it