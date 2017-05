Microplastica: ritirato lo studio che ne evidenziava il pericolo per i pesci

La ricerca originale pubblicata su Science lo scorso anno conterrebbe dati manipolati, e potrebbe non essere mai stata svolta realmente. Lo stabilisce un report del Central Ethical Review Board svedese

È STATO pubblicato su Science, una delle più prestigiose riviste scientifiche del pianeta, passando per un rigoroso processo di peer review (revisione dei pari, ndr). Dallo scorso giugno è stato citato già 24 volte all’interno di importanti ricerche, e i suoi risultati hanno ricevuto ampia copertura su riviste e giornali di tutto il mondo (ne aveva scritto anche Repubblica). Eppure oggi scopriamo che si trattava quasi certamente di un falso: l’esperimento in questione, una delle prime conferme che la microplastica rappresenta un pericolo per le creature marine, non ha probabilmente neanche avuto luogo. A svelarlo è un’indagine del Central Ethical Review Board svedese che accusa gli autori dello studio di disonestà scientifica, e che ha indotto Science ad avviare la procedura per ritirare il paper dalla rivista.

Continua a leggere su Repubblica.it