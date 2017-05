Il nemico nascosto che ruba la vista

Glaucoma: dalla malattia non si torna indietro. Se ne può però rallentare la progressione. Ma bisogna scoprirla al più presto

LO SI SCOPRE quasi sempre per caso. Perché il glaucoma colpisce le sue vittime senza far rumore: ci si accorge di lui solo quando si è già portato via la nostra vista. Si tratta di una malattia che colpisce il nervo ottico, distruggendo cioè le cellule che dall’occhio arrivano al cervello, trasportando le informazioni visive; e, dice l’Oms, ha reso cieche almeno 4 milioni e mezzo di persone nel mondo. Eppure, ribadiscono gli oculisti riuniti al primo Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma (Aisg), contro il glaucoma si può agire d’anticipo.

