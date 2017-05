Omeopatia, ecco come dovrebbero essere le etichette

Con un documento approvato a maggioranza assoluta il Comitato nazionale di bioetica consiglia modifiche all’etichettatura dei prodotti omeopatici per garantire un’informazione corretta, completa e comprensibile

In vista della scadenza per il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti omeopatici, fissata per il 30 giugno 2017, il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) si appena è espresso in merito all’etichettatura di simili preparati, caldeggiando alcune modifiche per – si legge nel documento – “ridurre potenziali effetti confondenti” e “garantire l’obiettivo di un’informazione corretta, completa e realmente comprensibile”. Secondo il Cnb, infatti, la dicitura attuale “medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate” non è “sufficiente ad assicurare la necessaria trasparenza informativa e il rigore che sono un pre-requisito essenziale per la commercializzazione di qualsiasi farmaco”.

Continua a leggere su Wired.it