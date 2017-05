Osservato per la prima volta un legame a idrogeno

Un team di ricercatori svizzeri è riuscito a rilevare, per la prima volta, un legame a idrogeno, servendosi di un sofisticato dispositivo di imaging ad alta risoluzione. Lo studio su Science Advances

Di tutti gli elementi che gli scienziati stanno cercando di studiare meglio, l’idrogeno è in cima alla lista. E ora, per la prima volta, i fisici dell’università di Basilea sono riusciti a individuare direttamente un legame a idrogeno all’interno di una singola molecola. Fondamentali nella struttura del dna, proteine e acqua, i legami a idrogeno sono molto più deboli di altri legami chimici e finora era stato impossibile vederli: utilizzando un sofisticato dispositivo di imaging, ossia un microscopio a forza atomica in grado di misurare la loro forza esatta, gli scienziati sono riusciti finalmente a visualizzarli in modo chiaro.

