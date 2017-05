Il prezzo delle bevande zuccherate è diminuito in tutto il mondo. E il rischio obesità?

Le bevande zuccherate sono diventate più convenienti in tutto il mondo e c’è chi teme che questo possa ostacolare gli sforzi per affrontare l’epidemia globale di obesità

Le bevande zuccherate sono diventate più convenienti in quasi tutto il mondo. Di conseguenza sono diventate più accessibili e più ampiamente consumate. A riferirlo è un nuovo studio dell’American Cancer Society, che su Preventing Chronic Disease, ha evidenziato come, alla luce di questo, senza un’azione politica mirata per aumentare nuovamente i prezzi di queste bibite, tutti gli sforzi globali per combattere l’epidemia di obesità saranno vani.

