Quasi due milioni per avvicinare le persone con disabilità allo sport

Quella delle paralimpiadi è un’Italia da record: 39 medaglie, e un posto nella top ten del medagliere internazionale. Eppure, almeno in alcune aree del nostro paese, avvicinarsi allo sport può ancora essere difficile per chi è portatore di una disabilità fisica o intellettiva. È per questo che la Fondazione Vodafone ha deciso di lanciare un bando realizzato con il supporto del Comitato Italiano Paralimpico, per finanziare progetti di associazioni non profit che hanno lo scopo di avvicinare all’attività sportiva le persone con disabilità. I vincitori sono stati annunciati proprio oggi: 11 progetti nazionali e 28 locali, che si divideranno un budget da 1,9 milioni di euro.

Continua a leggere su Repubblica.it