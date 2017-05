Scoperto dinosauro col piumaggio degli uccelli moderni

È il Jianianhualong tengi, un piccolo dinosauro scoperto da ricercatori cinesi e canadesi. Non era probabilmente capace di volare, ma possedeva caratteristiche piume asimmetriche che negli uccelli sono fondamentali per spiccare il volo

DA PIU’ di un decennio l’immagine dei dinosauri è cambiata radicalmente: non più i lucertoloni resi celebri da film come Jurassic Park, ma rettili aggraziati coperti da penne e piume dai colori sgargianti. Un dinosauro piumato insomma non fa più notizia. A meno che le piume in questione non abbiano qualche caratteristica peculiare: è il caso del Jianianhualong tengi, una nuova specie appartenente alla famiglia dei troodontidi, piccoli dinosauri del Cretaceo molto simili ai moderni uccelli. Come spiegano sulle pagine di Nature Communication i paleontologi cinesi e canadesi del team che lo ha studiato, Jianianhualong possedeva una caratteristica molto particolare: pur essendo quasi certamente un dinosauro terricolo presentava le cosiddette piume remiganti, lunghe penne asimmetriche che forniscono agli uccelli la spinta necessaria per sollevarsi in volo.

