Per smettere di fumare, un’email motivante è efficace quanto un farmaco

Lo dimostra uno studio dell’American Cancer Society: nella ricerca, il 34% dei partecipanti è riuscito a smettere di fumare grazie a un programma intensivo di email motivazionali

Sono veloci, personalizzabili, facili da inviare, e con smartphone e tablet sempre in mano possono raggiungerci in ogni momento della giornata. Niente meglio di un’email quindi per aiutare un ex-fumatore a tenere le mani lontane dal pacchetto. Questa almeno è l’ipotesi dell’American Cancer Society, che in uno studio pubblicato sulla rivista Tobacco Control ha deciso di verificare l’efficacia della posta elettronica come strategia di supporto nei programmi per smettere di fumare. E con risultati estremamente incoraggianti: i tassi di successo delle email, assicura Lee Westmaas, direttore del programma di tobacco control research dell’American Cancer Society, “sono paragonabili a quelli dei più efficaci farmaci disponibili”.

