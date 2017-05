Tumori: al nord si sopravvive di più, al sud poca adesione agli screening

Emilia Romagna e Toscana solo le Regioni dove i malati vivono di più, Sardegna e Campania i fanalini di coda. Il Rapporto AIRTUM disegna un’Italia ancora troppo eterogenea nella capacità di prendere in carico i malati oncologici

Sempre più italiani possono dire di avere una lunga storia di cancro alle spalle. La sopravvivenza dei malati italiani di tumore infatti aumenta: le persone che si sono ammalate fra il 2005 e il 2009 hanno una sopravvivenza migliore rispetto a chi si è ammalato nel quinquennio precedente. Ed è un dato che vale sia per gli uomini – che dopo 5 anni dalla diagnosi sono vivi nel 54% dei casi contro il 51% precedente – sia per le donne – che sono vive nel 64% dei casi contro il 60% dei cinque anni precedenti. È quanto emerge nel “Rapporto AIRTUM 2016 sulla sopravvivenza dei pazienti oncologici in Italia”, presentato oggi al Ministero della Salute nella giornata di studio “Survivorship Planning Day”.

Continua a leggere su Repubblica.it