Tutti a dieta per perdere una taglia prima dell’estate. Ma senza dimenticare lo sport

Il segreto per perdere in fretta qualche chiletto di troppo, senza rischi? Attività fisica regolare e una corretta ed equilibrata alimentazione, con qualche accorgimento

SI AVVICINA sempre di più l’incombente incubo della “prova costume”. Come fare a perdere quei chiletti di troppo che ci portiamo dietro dopo l’inverno? Il tempo stringe e perdere peso velocemente comporta qualche sacrificio. O, più precisamente, fatica. A differenza di come siamo abituati a pensare, infatti, ciò che ci fa perdere peso più velocemente non è tanto la dieta, quanto svolgere un’attività fisica regolare. “L’attività fisica ha la priorità sull’alimentazione”, assicura Lorenza Caregaro Negrin, segretario generale Adi (Associazione italiana di dietettica e nutrizione clinica) e direttore dell’U.O.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Università di Padova. “Tutti dovremmo muoverci un po’ di più ogni giorno, imparando a mantenere uno stile di vita attivo: l’attività fisica non aiuta solamente a dimagrire, ma previene malattie gravi come l’obesità, il diabete, le patologie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore, e tiene lontani stress e ansia”.

