Un esoscheletro per non cadere: ecco il robot che aiuta gli anziani

Si allarga la famiglia della robotica indossabile: l’ultimo arrivato è un esoscheletro, in gran parte italiano, pensato per assistere la camminata negli anziani, intercettando perdite di equilibrio e prevenendo le cadute

“Quando lo indosso sento come un aiuto, una sorta di leggerezza, di tranquillità, anche nella camminata normale”. Fulvio ha 69 anni e racconta così la sua esperienza con Active Pelvis Orthosis (APO), l’esoscheletro messo a punto dai laboratori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Epfl (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) di Losanna, per aiutare a mantenere l’equilibrio e prevenire le cadute. Un’idea nata per fornire assistenza agli anziani e a persone con problemi a mantenere l’equilibrio a causa di patologie, incidenti o disabilità. E che un giorno potrebbe far capolino anche nei cantieri o nelle industrie: ovunque ci sia rischio di cadute, per esempio per la presenza di sversamenti oleosi nei pavimenti.

