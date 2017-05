Un futuro più ‘leggero’, contro l’obesità si studia la pillola dell’esercizio

Una ricerca americana indica che un farmaco in grado di inibire la miostatina, una proteina che limita la crescita muscolare, potrebbe migliorare la salute cardiovascolare di chi soffre di obesità e non può perdere peso con dieta e attività fisica?

PER UNA persona obesa dimagrire è una questione di salute. Ma questo non lo rende più facile. Anzi, spesso proprio i pazienti che ne avrebbero più bisogno non possono utilizzare la migliore terapia disponibile: l’esercizio fisico. Un’attività controindicata in presenza di disturbi cardiovascolari, problemi articolari e altre patologie che possono accompagnare l’obesità. Come uscire dall’impasse? Un gruppo di ricercatori del Vascular Biology Center della Augusta University sta lavorando a una soluzione: un terapia che garantisca i benefici di salute dell’attività fisica anche a chi non può farne. Una “pillola dell’esercizio” quindi, per cui hanno già identificato un possibile bersaglio: la miostatina, una proteina che ha la funzione di limitare la crescita dei muscoli scheletrici. Il loro lavoro è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, ma ha già dato i primi risultati incoraggianti, che sono stati presentati di recente a Chicago durante il congresso Exprerimental Biology 2017.

