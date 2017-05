Wondy sono io. Parola d’ordine: resilienza

Un’associazione, una mostra, un premio letterario per raccontare una filosofia di vita, quella di Francesca Del Rosso, che può essere di aiuto a molti. Perché “Non serve a nulla guardare dall’altra parte, fingere di non vedere. Ma si può usare un altro punto di vista, che ha il potere di cambiare tutto”

Se c’è una parola che le calzava a pennello è resilienza. Della capacità di adattarsi ai cambiamenti per trarne il meglio, Francesca Del Rosso, alias Wondy, era una maestra. E alla cultura della resilienza è dedicata l’associazione che porta il suo nome, Wondy sono io, fondata dal marito Alessandro Milan, giornalista di Radio 24, insieme a Francesca Ravelli e alla collega Alessandra Tedesco, nell’obiettivo di far capire quanto possa cambiare in meglio la vita di una persona, anche nella malattia, se la si affronta con ironia e positività. Il messaggio centrale dell’associazione è questo: posti di fronte a piccole o grandi avversità, tutti possono trasformarsi in supereroi. Per diffonderlo si faranno incontri, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata a Wondy e sarà lanciato un premio letterario.

