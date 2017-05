Anche la dieta si impara. Bambini a scuola di alimentazione

MANGIARE bene, ma soprattutto creare una buona relazione con il cibo fin dalla prima infanzia. Perché è nei primi 3 anni di vita che il bambino instaura le proprie abitudini alimentari ed è quindi importante abituarlo a un’alimentazione sana. È questo che devono insegnare i genitori imparando a conoscere le necessità dei propri figli, come scegliere alimenti adeguati per le diverse fasce d’età, come cucinarli e come proporli nella maniera più corretta. Tenendo a mente che il cibo è una fonte di energia fondamentale per la crescita, ma anche un piacere strettamente legato al gusto. A raccontarlo sono Carlo Agostoni e Silvia Scaglioni, due pediatri della Università Statale di Milano autori del libro “Nutrirsi bene, mangiando”, pubblicato da Franco Angeli. Una vera e propria guida per genitori, con cui imparare quali sono i fabbisogni nutrizionali per ogni fascia di età , e come presentarli ai bambini per stimolare la loro curiosità con un’alimentazione varia e salutare.

