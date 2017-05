Antivaccinisti, radiato dall’ordine un altro medico a Milano

La decisione dell’Ordine dei medici di Milano è arrivata ieri all’unanimità: radiazione per Dario Miedico, specializzato in consulenze nelle cause legali per danni da vaccino e tra i firmatari della lettera aperta dell’ottobre 2015 contro l’obbligatorietà dei vaccinazioni pediatriche indirizzata al presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi. La radiazione di Miedico segue di poche settimane quella di Roberto Gava da parte dell’ordine dei medici di Treviso ed è la seconda in Italia.

