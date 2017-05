Chi ha detto che le donne sono più espressive degli uomini?

LEI piange, ride, sorride, si dispera, si terrorizza. E i sentimenti le si leggono in faccia. Lui, invece, è capace di mostrare solo due espressioni (“Con il cappello e senza cappello”, come disse Sergio Leone a proposito di Clint Eastwood). La teoria secondo la quale le donne avrebbero più “espressività emotiva” degli uomini è uno dei cliché più duri a morire. Un tema su cui si è appena interrogata un’équipe di scienziati della Yale University e di altri istituti scientifici, tra cui la divisione di ricerca di Microsoft: in un articolo pubblicato sulle pagine della rivista PLOS One, i ricercatori hanno infatti provato a capire, servendosi di un software per il riconoscimento facciale, se alla base dello stereotipo “donne espressive, uomini impassibili” ci fosse effettivamente un fondo di verità. I risultati sembrano smentire tale teoria: stando a quello che riportano gli autori del lavoro, infatti, i pattern di emozioni espresse dai due sessi seguono un andamento più complesso di quanto si creda. E non è detto che le donne siano in generale più espressive delle loro controparti maschili.

