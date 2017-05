Iss, la casa gonfiabile per colonizzare Marte ha passato i test

“Lavorare per il futuro” ha detto domenica scorsa al Wired Next Fest 2017 Buzz Aldrin, il secondo uomo a mettere piede sulla Luna dopo Neil Armstrong. A passo spedito in questa direzione sembra andare la ricerca su Beam (Bigelow Expandable Activity Module), il modulo abitativo spazialeche la Nasa sta testando sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). A un anno dalla sua estensione, la casa gonfiabile sembra funzionare bene in microgravità e potrebbe diventare la futura dimora dei primi coloni della Luna o di Marte.

