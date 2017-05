La pillola dell’amore la compro online. Peccato che sia falsa

PILLOLE contraffatte, farmaci rubati, molecole chimiche spacciate per rimedi naturali. È un mondo vasto e variegato quello dei farmaci falsificati, ma anche in questo mercato illegale esistono alcuni punti fermi: il commercio oggi vive sul web, attira principalmente una clientela maschile e in quasi sette casi su 10 riguarda farmaci per la sfera sessuale, prodotti contro la disfunzione erettile che vengono usati per l’automedicazione o per migliorare le proprie performance erotiche. Sono i dati emersi nel corso del convegno “Contraffazione, un virus da estirpare”, organizzato a Roma da Federfarma Servizi – Associazione nazionale delle aziende di distribuzione intermedia di proprietà dei titolari di farmacia – in collaborazione con la Società Italiana di Urologia.

