Ecco perché si parla tanto di infiammazione

Un importante meccanismo di difesa, che si trasforma in un nemico insidioso. È l’infiammazione, un termine ormai di moda visto che negli ultimi anni che se ne sente parlare negli ambiti più disparati: dai tumori, ai problemi cardiaci, passando per disturbi neurologici e neurodegenerativi, patologie reumatologiche, obesità. Più in generale, diverse scoperte degli ultimi anni sembrano indicare proprio nell’infiammazione cronica uno dei meccanismi principali dell’invecchiamento, o meglio di tutte le patologie che diventano più comuni con lo scorrere degli anni. Tanto che per alcuni esperti stiamo andando verso un cambio di paradigma radicale, che interpreta molte patologie croniche come un invecchiamento precoce di un determinato organo o sistema dell’organismo, spinto – non sarà una sorpresa a questo punto – proprio dall’infiammazione. Ma come si è arrivati a questo punto? E quali sono le novità del campo?

