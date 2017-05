Se un giorno per caso una libreria in ospedale…

Manuali, ricettari, romanzi. Ce n’è un po’ per tutti i gusti nella nuova libreria della sala d’attesa della Terapia del dolore e delle cure palliative dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione di Unamsi – Unione nazionale medico-scientifica di informazione – e delle case editrici che hanno donato una parte dei libri, che ora sono disponibili per i pazienti e, soprattutto, per i caregiver.

