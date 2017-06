Sostieni “Pronto Alzheimer” con il numero solidale 45526

Fino al 26 giugno 2017 con un sms o una chiamata da rete fissa al 45526 è possibile sostenere Pronto Alzheimer, la linea telefonica della Federazione Alzheimer Italia che offre un servizio di orientamento, assistenza e sostegno ai familiari dei malati.

L’Alzheimer è la più comune causa di demenza: ne rappresenta infatti il 60% dei casi. In Italia si stima che siano 1.242.000 le persone con demenza, destinate a diventare 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050: si tratta quindi di una malattia in continuo, costante e preoccupante aumento.

In 23 anni di vita Pronto Alzheimer ha risposto positivamente ad oltre 145mila richieste di aiuto, diventando un punto di riferimento nazionale sia per i familiari dei malati sia per le figure professionali che si occupano della malattia.

Chiamando il numero 02-809767, infatti, è possibile richiedere informazioni sulla malattia di Alzheimer e consigli di terapia occupazionale per facilitare l’assistenza e la gestione del malato in ogni momento della vita quotidiana; aiuto psicologico, consulenze legali, previdenziali e sociali; indicazioni sulle strutture sanitarie e sociali presenti sul territorio e invio di materiale illustrativo e informativo.

La linea è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (negli altri orari e durante il fine settimana risponde una segreteria telefonica) ed è gestita da una struttura dedicata composta da 2 persone affiancate da volontari.

“Noi della Federazione Alzheimer Italia operiamo da sempre mettendo al primo posto la dignità e la qualità di vita della persona con demenza e dei suoi familiari – commenta la presidente Gabriella Salvini Porro – Pronto Alzheimer è solo il primo di una serie di servizi con cui vogliamo rispondere alle necessità di relazione, solidarietà e inclusione dei malati. Ad Abbiategrasso abbiamo avviato il progetto pilota “Comunità amica delle persone con demenza”, che dopo un anno abbiamo già esportato in altre 7 città: luoghi in cui si è avviato quel processo di cambiamento sociale necessario per permettere ai malati e alle loro famiglie di non sentirsi isolati e continuare a partecipare attivamente alla comunità, migliorando la loro qualità di vita”.

www.alzheimer.it

Numero solidale: 45526

Periodo: dal 19 al 26 giugno 2017

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari personali Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile; sarà invece di 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e Tiscali.