Ogni anno 700mila persone muoiono per infezioni trasmesse dagli insetti

Oggi oltre l’80% della popolazione mondiale rischia di contrarre un’infezione da zanzare, mosche e zecche, di cui la metà anche di due o più malattie, mentre ogni anno 700mila persone muoiono per infezioni come Zika, dengue, malaria, filiriasi linfatica, leishmania, malattia di Chagas, di Lyme ed encefalite. È questo l’allarme lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che per tentare il ripristino del controllo degli insetti, ha lanciato il Global Vector Control Response (Gvcr) 2017-2030, un Piano di risposta globale con il rafforzamento dei programmi nazionali e il raggiungimento degli obiettivi entro il 2030.

