Che cosa rischiamo a non insegnare l’evoluzione (come succederà in Turchia)

Ciao Darwin. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che la Turchia ha intenzione di escludere la teoria dell’evoluzione dai programmi scolastici nazionali, a partire dal 2019. L’annuncio era arrivato da Alpaslan Durmuş, a capo del curriculum board del ministero dell’Educazione turco, che aveva motivato la decisione dell’esclusione dichiarando che i ragazzi sono troppo giovani per comprendere temi controversi come la teoria del naturalista inglese. Troppo difficile insomma, meglio rimandare, semmai, all’università. Il presidente turco Erdogan, riferisce la Bbc, dal canto suo avrebbe già approvato la proposta, di cui si aspetta la pubblicazione questa settimana. Di per sé il provvedimento è solo in parte una notizia, e si inerisce in un contesto più ampio di deriva conservazionista abbracciata negli ultimi anni dalla Turchia. Una deriva che gli accademici ed esperti non esitano a definire rischiosa.

