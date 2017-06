Donne sull’orlo di un tilt immunitario

SONO TANTE, sono croniche, sono gravi. E colpiscono soprattutto – anche se non solo – le donne. Sono le malattie autoimmuni, quelle condizioni in cui l’organismo riconosce come “estranee” le proprie cellule, scatenando una reazione infiammatoria contro i tessuti e provocando il malfunzionamento di organi come il fegato o l’intestino o di interi sistemi come quello endocrino, neurologico o muscoloscheletrico. Parliamo di artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, malattie infiammatorie dell’intestino (le cosiddette Mici) ma anche della sindrome di Sjögren e della sclerosi multipla. Patologie la cui prevalenza è spesso fortemente dipendente dal genere: le femmine ne soffrono assai di più, visto che per alcune di esse si registra una frequenza 7-10 volte più elevata rispetto ai maschi.

