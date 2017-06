Un ebook per capire i bisogni speciali dei bambini

Ogni bambino è unico. Ognuno è speciale. Tutti devono ricevere le giuste attenzioni per cercare di intercettare, anche prima che siano manifesti, eventuali bisogni speciali. È questo lo spirito con cui nasce l’ebook “Tutti Diversi, Tutti Uguali”, ennesima tappa di Leggere per Crescere, il programma di responsabilità sociale di GSK, attivo dal 2001. L’ebook rappresenta il prodotto finale di un percorso di condivisione e sperimentazione che ha coinvolto università, pediatri, docenti ed esperti di psicologia infantile, che ha già riscosso interesse da parte di studiosi e professionisti italiani e stranieri; Leggere per Crescere, infatti, ha coinvolto finora 700mila famiglie, 12mila operatori e 71 ospedali su tutto il territorio italiano.

“Nel testo vengono ampiamente riportate le esperienze condotte sul territorio di Verona dove si è sperimentato un modello di rilevazione di possibili condizioni di bisogno educativo speciale fra i bambini che frequentavano i servizi educativi 0-6 anni”, ha spiegato Angelo Lascioli, Professore associato di Pedagogia speciale, Università di Verona, responsabile scientifico del progetto. “La rilevazione è stata preceduta da un momento di formazione delle educatrici all’uso di Check-list ricavate dall’ICF-CY (OMS, 2007), grazie alle quali è possibile costruire e analizzare ‘profili di funzionamento’: non diagnosi ma valutazioni della relazione fra individuo e ambiente”. In questo modo si riesce a intercettare precocemente non solo i problemi dell’infanzia ma anche i bisogni di supporto delle famiglie, promuovendo l’incontro e la collaborazione con la scuola e il pediatra di famiglia.

“Il mondo scolastico deve essere in grado di poter offrire ad ogni bambino un percorso che sia rispettoso delle sue potenzialità e dei suoi bisogni”, ha commentato Cristina Servidio, insegnante della Scuola dell’infanzia di San Vito di Cerea-Verona. “Fin dall’inizio di questo progetto ci siamo impegnati per arrivare a strutturare un manuale che si basasse su conoscenze scientifiche e pedagogiche attuali, idoneo a fornire una metodologia di lavoro e strumenti utili per la presa in carico educativa dei bambini in condizioni di bisogno educativo speciale, in linea con gli orientamenti del MIUR in materia di prevenzione e di valutazione (confermati dai recenti decreti attuativi della “b”, presentati poche giorni fa)”. In questo contesto rientra un nuovo modo di guardare alla disabilità, che non è più considerata solo una condizione sanitaria ma bio-psico-sociale, che quindi ha a che fare con le relazioni fra persone e con l’ambiente in cui queste persone vivono.

Insieme a scuola e famiglia, il pediatra rappresenta il terzo pilastro dell’alleanza. “Oggi il pediatra di famiglia ha come punto di riferimento nel suo lavoro la definizione dei percorsi di salute del bambino, che deve essere ovviamente unica per ogni bimbo e rispettare le sue specifiche caratteristiche e il suo sviluppo psicofisico”, ha precisato Giampietro Chiamenti, presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). “Avere a disposizione un ebook come questo significa per noi poter disporre di metodi di valutazione utilissimi in questa sfida che quotidianamente portiamo avanti nei nostri ambulatori. Per questo in tutti gli studi dei pediatri favoriremo la lettura di questo volume, consigliandola anche ai genitori che potranno così disporre di un testo in grado di aiutarli a scoprire le meravigliose e uniche potenzialità del loro bambino”.

Scaricare l’ebook è semplicissimo: basta entrare nel sito di Leggere per Crescere alla pagina https://www.leggerepercrescere.it/TDTU/ e cliccare sul link riportato all’interno della pagina inserendo il codice ivi indicato (lpc016).