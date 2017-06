Fagioli e pomodori toscani: un toccasana contro il diabete

UN’ALIMENTAZIONE sana, ricca di frutta e verdura, è uno dei capisaldi per la prevenzione del diabete, perché aiuta a restare in forma e controllare la glicemia. Alcuni vegetali però fanno anche di più: è il caso dei fagioli zolfino e dei pomodori costoluti, prodotti tipici delle terre toscane che contengono molecole potenzialmente in grado di bloccare alla fonte le complicanze della malattia. A rivelarlo sono i risultati del progetto Aidara, una ricerca di due anni realizzata dall’Università di Pisa e finanziata dalla Regione Toscana, che ha indagato le proprietà nutraceutiche di diversi vegetali toscani per identificare nuovi approcci terapeutici contro il diabete di tipo 2.

