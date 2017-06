Hiv: probiotico combatte infiammazione intestino

LA PRESENZA di infezione da virus Hiv è associata ad un’attivazione del sistema immunitario e ad un’infiammazione cronica che può colpire molti distretti dell’organismo, fra cui anche l’intestino, con segni visibili sulle mucose specifiche. Oggi, uno studio clinico sostiene che, in pazienti già in terapia antiretrovirale, l’utilizzo di un particolare probiotico possa migliorare questi sintomi, favorendo la ricostituzione della mucosa intestinale, la quale riacquista l’attività di barriera, una sorta di scudo protettivo di questo distretto corporeo: un risultato che con la sola terapia antiretrovirale non viene ottenuto. I risultati della ricerca, guidata da Gabriella d’Ettorre, sono stati pubblicati su Immunity, Inflammation and Disease .

