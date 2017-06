Intelligenza artificiale, studio: “Tra 45 anni i computer saranno meglio di noi in ogni campo”

SCONFIGGONO già i migliori campioni di scacchi e di Go. Possono vincere milioni di dollari a poker, e pubblicare libri di poesie. Ma il campo dell’intelligenza artificiale oggi è ancora appena agli inizi. E se temete l’inesorabile avanzata delle macchine, la verità è che probabilmente avete ragione. Che poi si riveli un bene o un male – come si suole dire – lo scopriremo solo vivendo. Sì, perché nei prossimi 50 anni i computer potrebbero superare gli esseri umani in ogni campo, e rivoluzionare completamente la nostra società già sul volgere del prossimo secolo, con la totale automazione di ogni aspetto del mondo del lavoro. Questa almeno è l’opinione dei maggiori esperti mondiali di intelligenza artificiale, raccolta da un sondaggio realizzato da un team di ricercatori di Oxford e Yale.

