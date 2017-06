Lavarsi le mani, con l’acqua fredda o calda è uguale

Sappiamo ormai che lavarsi le mani è buona abitudine, soprattutto per impedire ai batteri di diffondersi e, quindi, prevenire le infezioni. Ma qual è la temperatura giusta per rimuovere efficacemente i batteri cattivi che si annidano sulla pelle delle nostre mani? Un nuovo studio americano della Rutgers University, che ha analizzato l’influenza di alcune variabili chiave, come la temperatura dell’acqua, la quantità e il tipo di sapone e la durata del lavaggio, ha appena scoperto come la temperatura dell’acqua non abbia alcuna influenza sui batteri, o meglio che l’acqua fredda rimuoverebbe la stessa identica quantità di batteri di quella calda.

