L’ultimo segreto dell’acqua: ne esistono due

ROMA – Costituisce la maggior parte del corpo umano. È ubiqua sul nostro pianeta. Ed è indispensabile per l’origine e lo sviluppo della vita. Tanto da essere la sostanza che la comunità scientifica, da sempre, ha analizzato con più attenzione e meticolosità. E pure, l’acqua riesce ancora a stupirci con le sue innumerevoli e bizzarre caratteristiche. L’ultima, in ordine di tempo, è quella appena scoperta da un team di fisici sperimentali della Stockholm University, che sono riusciti a mostrare l’esistenza di due forme diverse di acqua, in termini di struttura e densità. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati sulle pagine dei Proceedings of the National Academy of Sciences.

