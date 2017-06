“Sono meticolosi e organizzati”. E l’azienda assume i ragazzi autistici

LE PERSONE con disturbi dello spettro autistico hanno qualità uniche che possono rivelarsi preziose nel mondo della tecnologia. È da questa intuizione che nasce la nuova iniziativa di Everis, multinazionale attiva nel Business Consulting e System Integration, che nei prossimi sei mesi inserirà in azienda 14 giovani con autismo e sindrome di Asperger, per attività legate al campo dell’information technology. Partner del progetto è Specialisterne, iniziativa sociale attiva in oltre 15 paesi che si è occupata della selezione dei candidati e dei corsi di formazione che garantiranno il facile inserimento dei ragazzi nelle attività dell’azienda.

Continua a leggere su Repubblica.it